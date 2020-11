'Beurzen zetten opmars voort na winst Biden'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent maandag waarschijnlijk flink hoger. Ook de andere Europese beurzen lijken de opmars voort te zetten, na de sterke koerswinsten van vorige week. Beleggers verwerken de overwinning van de Democraat Joe Biden in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en houden verder de ontwikkelingen rond de coronapandemie in de gaten. Ook komen er deze week opnieuw veel bedrijven met resultaten.

Biden heeft zaterdag officieel zijn winst op de zittende president Donald Trump opgeëist. Trump houdt echter vol dat hij de winnaar is en blijft zich voor de rechtbank verzetten tegen de verkiezingsuitslag. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden lijkt daarnaast in handen te blijven van de Democraten, terwijl de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat lijken te behouden.

Aan het brexitfront verklaarden de Europese Unie en Groot-Brittannië dat er nog steeds grote verschillen in standpunten bestaan over een deal. De onderhandelingen worden deze week voortgezet. Vooral op het gebied van gelijke concurrentievoorwaarden voor Britse en Europese bedrijven en visserij blijven de verschillen groot.

URW

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Unibail-Rodamco-Westfield. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zal tegen de claimemissie van het vastgoedconcern stemmen. Het bestuur kan volgens de belangenvereniging de urgentie en noodzaak van de kapitaaluitgifte niet voldoende onderbouwen.

Ook Altice Europe staat in het nieuws. Steeds meer aandeelhouders van het telecombedrijf verzetten zich volgens Het Financieele Dagblad tegen het bod dat grootaandeelhouder Patrick Drahi heeft uitgebracht op het bedrijf. Pharming kondigde aan Jeroen Wakkerman te hebben benoemd tot financieel topman. Zijn dienstverband bij de biotechnoloog gaat op 16 november in.

DPA

DPA gaf een kijkje in de boeken. De detacheerder zag de omzet en het resultaat dalen in het afgelopen kwartaal. Vanwege de coronacrisis heeft DPA te maken met minder vraag naar de diensten van zijn professionals. Het bedrijf verwacht dat de impact van het virus op de economie en de arbeidsmarkt nog wel even blijft aanhouden.

Ook B&S Group kwam met een handelsupdate. De distributeur en groothandelsonderneming zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar dalen. Volgens topman Tako de Haan was in het derde kwartaal wel sprake van herstel. Het herstel in segmenten zoals Health & Beauty en de likeurdivisie, werd echter tenietgedaan door de aanhoudende malaise in de reisbranche.

De euro was 1,1891 dollar waard, tegenover 1,1884 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent duurder op 38,17 dollar. Brentolie kostte 2,6 procent meer op 40,49 dollar per vat.