Wat moet de Rabobank nu toch met Eneco? Lokale aanwezigheid hebben ze hoog in het vaandel, maar is door digitalisering van bankdiensten niet meer zo fysiek praktisch in te vullen. Wat moeten ze met gas- en elektra productie/verkoop. Een kleinere energieproducent voor eigen gebruik en leden zoals Tuinders/bedrijvenklanten en particuliere klanten. De rest afstoten via KKR?