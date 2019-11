'Rabobank en Shell strijden om Eneco'

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: banken, energie, Rabobank

AMSTERDAM (AFN) - Rabobank en Shell zijn de laatste overgebleven serieuze kandidaten voor de overname van energiebedrijf Eneco. Dat schrijft De Telegraaf. Het energiebedrijf is nu nog in handen van 44 gemeenten, maar wordt geprivatiseerd. Het Japanse Mitsubishi is ook nog in de markt, maar lijkt slechts een outsider.

Shell trekt op met pensioenbelegger PGGM en Rabo heeft een combinatie met investeerder KKR. Rond kerst moet het winnende bod bekend zijn, zo stelde zakenkrant Het Financieele Dagblad eerder.

Eneco is in handen van de 44 gemeenten en wordt verkocht in een zogeheten gecontroleerde veiling. De biedingen komen binnen bij vertegenwoordigers van het bedrijf en de aandeelhouders. Die zullen dan hun achterban informeren. Het duurt vervolgens nog tot begin volgend jaar voordat er een definitieve klap gegeven kan worden. Alle 44 gemeenteraden zullen er over moeten stemmen.