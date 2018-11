'Brussel akkoord met overname Gemalto'

Gepubliceerd op | Views: 322

AMSTERDAM (AFN) - De Europese Unie is naar verluidt akkoord met de overname van digitaal beveiliger Gemalto door het Franse technologieconcern Thales. Dat meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen. Thales zou onder meer met de aangekondigde verkoop van beveiligingsmodules zorgen over de overeenkomst hebben weggenomen.

Thales sprak eerder meermaals de verwachting uit dat de overname van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond zal worden. Thales lanceerde zijn bod op de digitaal beveiliger eind maart officieel. Het bedrijf betaalt in totaal circa 4,6 miljard euro voor Gemalto.