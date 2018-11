Tech en olie drukken Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: energie

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden vrijdag halverwege de sessie duidelijk onder de slotstanden van donderdag. Mindere berichten uit de techsector drukten het sentiment, net als blijvende handelszorgen. Verder zijn beleggers bevreesd dat de aanhoudende daling van de olieprijzen problemen kunnen opleveren voor de economie.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1 procent lager op 25.933 punten. De S&P 500 verloor 1,3 procent tot 2771 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 2,1 procent kwijt tot 7373 punten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 59,91 dollar. Een vat Brentolie kostte 1,1 procent minder op 69,91 dollar. In het kielzog gingen bedrijven in de energiesector over een breed front omlaag. Verder koersten mijnbouw- en staalfondsen in het rood in navolging van verliezen in die sector in Europa.

Techsector

Onder meer de resultaten van chipmaker Skyworks Solutions (min 8 procent) zetten de techsector onder druk. Uit de cijfers kon worden opgemaakt dat de vraag naar smartphones minder wordt.

General Electric (GE) verloor 7,5 procent na een negatief analistenrapport. Daarin werden zorgen geuit over de financiële situatie bij het industrieel conglomeraat. GE kwam kort daarop met een verklaring dat het bedrijf zijn zaakjes financieel wel op orde heeft.

Walt Disney

Walt Disney, dat de boeken opende, won 1,8 procent. Het entertainmentconcern deed afgelopen kwartaal goede zaken met zijn attractieparken. Daarnaast brachten de succesfilms Ant-Man and the Wasp en Incredibles 2 veel geld in het laatje. Disney heeft tevens zijn eigen streamingdienst gepresenteerd. Die gaat Disney+ heten.

Cloudopslagdienst Dropbox werd beloond met een koerswinst van 3,5 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. Het kwartaalbericht van Hertz Global (plus 17 procent) viel ook uitstekend. De autoverhuurder boekte de hoogste winst in drie jaar.

Euro

Restaurantbeoordelingswebsite Yelp verloor 28 procent na tegenvallende cijfers en verwachtingen. Ook computerspelletjesmaker Activision Blizzard stond stevig in het rood vanwege teleurstellende prognoses. Het aandeel verloor 12 procent.

De euro was 1,1333 dollar waard, tegen 1,1327 dollar bij het slot in Europa