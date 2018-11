AEX-index noteert vlak

Gepubliceerd op | Views: 456

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond vrijdag nagenoeg vlak. Elders in Europa leverden de graadmeters in. Vooral bedrijven actief in de staalsector stonden onder druk na een nieuw winstalarm van het Duitse staalconcern ThyssenKrupp. Op Beursplein 5 was er bovengemiddelde aandacht voor baggeraar Boskalis en vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties na cijfers.

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street op 528,60 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 738,04 punten. Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,7 procent.

In Frankfurt kelderde ThyssenKrupp bijna 10 procent. Het Duitse staalconcern snijdt in de verwachtingen in verband met een onderzoek naar jarenlange verboden prijsafspraken. Concurrent ArcelorMittal zakte 2,3 procent in de AEX. Roestvrijstaalmaker Aperam en metalenspecialist AMG verloren 5,2 en 3,9 procent in de MidKap. Outokumpu in Helsinki speelde 3,5 procent kwijt. In Madrid verloor Acerinox 5,9 procent.

Boskalis

Boskalis daalde in de MidKap 1,2 procent. De handelsupdate van de baggeraar en maritiem dienstverlener voldeed volgens analisten van KBC Securities aan de verwachtingen. Verder wil het bedrijf topman Peter Berdowski herbenoemen. Eurocommercial Properties daalde 0,7 procent.

BAM (min 1 procent) ging bij de middelgrote fondsen andermaal omlaag nadat de bouwer een dag eerder al ruim 6 procent kwijtraakte na teleurstellende cijfers. Betaalbedrijf Adyen zakte 3,2 procent na een verkoopadvies van Bryan Garnier.

Allianz

In Frankfurt steeg Allianz een kleine 2 procent. De verzekeraar behaalde in het derde kwartaal bijna een kwart meer winst. Luxegoederenconcern Richemont zakte ruim 7 procent in Zürich na tegenvallende resultaten. UBS daalde dik 1 procent na een aanklacht van de Amerikaanse autoriteiten tegen de Zwitserse bank vanwege de verkoop van hypotheekgerelateerde producten voorafgaand aan de financiële crisis.

De euro was 1,1351 dollar waard, tegen 1,1416 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,3 procent tot 59,30 dollar. Een vat Brentolie kostte 2 procent minder op 69,26 dollar.