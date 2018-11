'Wall Street stevent af op lagere opening'

Gepubliceerd op | Views: 414

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen lijken vrijdag lager aan de laatste handelsdag van de week te beginnen. Beleggers op Wall Street kauwen nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve een dag eerder. Verder zijn er wat macro-economische cijfers. Qua bedrijfsresultaten is er aandacht voor onder meer Walt Disney.

De Amerikaanse koepel van centrale banken hield de rente zoals verwacht onveranderd. Kenners gaan er over het algemeen vanuit dat de Fed de rente in december weer opkrikt.

Voorbeurs waren er cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen. Daarnaast wordt informatie gemeld over de groothandelsvoorraden en komt de Universiteit van Michigan met een voorlopige raming over het consumentenvertrouwen in november.

Olieprijzen

Oliebedrijven in New York kunnen onder druk komen te staan door de verder dalende olieprijzen. Dat geldt ook voor mijnbouw- en staalfondsen in navolging van verliezen in die sector in Europa.

Walt Disney opent naar verwachting in de plus. Het media- en entertainmentconcern deed afgelopen kwartaal goede zaken met zijn attractieparken. Daarnaast brachten de succesfilms Ant-Man and the Wasp en Incredibles 2 veel geld in het laatje.

Koerssprong

Ook cosmeticabedrijf Revlon opende de boeken. Het verlies werd in de afgelopen periode teruggedrongen vergeleken met een jaar eerder. Daarnaast kondigde Revlon een kostenbesparingsprogramma aan. Cloudopslagdienst Dropbox staat een koerssprong te wachten dankzij beter dan verwachte resultaten. Het kwartaalbericht van Hertz Global lijkt ook uitstekend te vallen. De autoverhuurder boekte de hoogste winst in drie jaar.

Restaurantbeoordelingswebsite Yelp stevent juist af op een fors lagere opening door tegenvallende cijfers en verwachtingen. Computerspelletjesmaker Activision Blizzard noteert voorbeurs ook stevig in het rood vanwege teleurstellende prognoses.

Finisar

Tevens is er wat overnamenieuws. Finisar, een maker van gespecialiseerde laserscanners, wordt voor 3,2 miljard dollar ingelijfd door branchegenoot II-VI Inc. Samen denken de bedrijven beter in staat te zijn om aan de groeiende vraag naar hun producten te voldoen. Finisar is vooral bekend als toeleverancier van Apple.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag een fractie hoger op 26.191,22 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent naar 2806,83 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,5 procent kwijt op 7530,89 punten.