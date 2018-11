Miljardenovername voor toeleverancier Apple

Gepubliceerd op | Views: 953

SUNNYVALE (AFN/BLOOMBERG) - Finisar, een maker van gespecialiseerde laserscanners, wordt voor omgerekend 2,8 miljard euro ingelijfd door branchegenoot II-VI Inc. De deal gaat deels in contanten en deels in aandelen. Samen denken de bedrijven beter in staat te zijn om aan de groeiende vraag naar hun producten te voldoen.

Finisar is vooral bekend als toeleverancier van Apple. In de iPhones van de technologiegigant zijn laserscanners verwerkt. Ook datacenters en ontwikkelaars van zelfrijdende auto's maken gebruik van de technologie.