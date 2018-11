Gepubliceerd op | Views: 701 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse economie heeft in het derde kwartaal de sterkste groei laten zien in bijna twee jaar. De groei bedroeg 0,6 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal, aldus schattingen van het Britse nationale statistiekbureau.

Dat is de sterkste economische vooruitgang in Groot-Brittannië sinds het vierde kwartaal van 2016. Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In het tweede kwartaal ging de Britse economie met 0,4 procent vooruit. De economie kreeg onder meer steun van hogere consumentenbestedingen en het wereldkampioenschap voetbal.

Op jaarbasis was sprake van een groei met 1,5 procent, tegen 1,2 procent in de voorgaande periode.