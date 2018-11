'Franse deal goed voor Eurocommercial'

Gepubliceerd op | Views: 262 | Onderwerpen: Frankrijk

AMSTERDAM (AFN) - Bij de kwartaalrapportage van Eurocommercial Properties viel vooral de verkoop van het kleinere Franse winkelcentrum Allée de Cormeilles, tegen iets meer dan de boekwaarde, op. Dat stelt een analist van ING in een rapport over de onderneming.

Volgens de marktkenner ligt het overigens voor de hand dat beleggers de deal vooralsnog negeren, totdat toekomstige deals het waarderingsniveau bevestigen. Twijfels over dat niveau zijn een belangrijke reden voor de lage waardering van veel vastgoedaandelen op dit moment. De winst per aandeel was verder wat lager dan verwacht. Dat had te maken met hogere rentekosten in vergelijking met het gehanteerde voorspellingsmodel.

ING heeft Eurocommercial op zijn kooplijst staan met een koersdoel van 40 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.40 uur 1 procent hoger op 31,00 euro.