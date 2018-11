KPN Ventures verkoopt belang in SecurityMatters

Gepubliceerd op | Views: 599

AMSTERDAM (AFN) - Investeringsfonds KPN Ventures verkoopt zijn minderheidsbelang in het bedrijf SecurityMatters aan ForeScout Technologies. De verkoop van de deelneming maakt deel uit van het overnamebod van ForeScout op SecurityMatters.

Er werden geen financiële details gemeld over de transactie. KPN Ventures deed in 2016 een investering in het in Eindhoven gevestigde SecurityMatters, samen met andere geldschieters. De onderneming houdt zich bezig met cyberveiligheid voor industriële klanten.