Topadviseur: Trump keurt herzien steunpakket goed

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft goedkeuring gegeven aan een herzien steunpakket om de economie van de Verenigde Staten door de coronacrisis te loodsen. Dat verklaarde zijn economisch topadviseur Larry Kudlow tegen nieuwszender Fox. Eerder deze week dreigde Trump nog de stekker te trekken uit de onderhandelingen hierover.

Kudlow zei dat het om een relatief breed pakket aan crisismaatregelen gaat, maar hij wilde geen details geven. Volgens de adviseur gaan minister van Financiën Steven Mnuchin en Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, later op de dag in gesprek over het stimuleringspakket.

Bronnen zeggen dat met het steunpakket een bedrag van 1,8 biljoen dollar is gemoeid. Het is nu de vraag of dit plan door het Congres wordt goedgekeurd.

Go Big

Trump verklaarde op Twitter dat de onderhandelingen vorderen. Hij tweette: "Go Big!"

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurde vorige week een nieuw steunpakket voor de economie ter waarde van 2,2 biljoen dollar goed. Trump wilde niet hoger gaan dan 1,6 biljoen dollar. Nu lijkt het Witte Huis dus een soort compromis te willen sluiten met de Democraten, waar ook de Republikeinen mee akkoord kunnen gaan.

Sceptisch

Overigens verklaarde Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, sceptisch te zijn over het bereiken van een deal voor een steunpakket voor de presidentsverkiezingen op 3 november. Hij zei dat er nog teveel meningsverschillen zijn en dat er te weinig tijd is om een deal door het Congres te loodsen voor de verkiezingen.

Op Wall Street werden de berichten uit Washington goed ontvangen. De aandelenbeurzen in New York lieten winsten tot 1,3 procent zien. De afgelopen dagen gingen de Amerikaanse beurzen al flink omhoog door de hoop op een nieuw steunpakket voor 's werelds grootste economie tegen de coronacrisis.