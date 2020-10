'Zweedse investeerder is geïnteresseerd in overname KPN'

Al die "nationale" telecombedrijven staan wat mij betreft op een "debiel lage waardering", waarbij KPN wat mij betreft nog niet eens het hoogst scoort.



Glasvezelnetwerken is wel een van de speerpunten van EQT, dus wie weet. Een van hun andere Nederlandse deelnemingen in die hoek scoort wat mij betreft overigens niet al te best op klantenservice, dus wellicht zal dat een van de argumenten van de overheid zijn om voor een dergelijke overname te gaan liggen; op het vlak van overnames in "cruciale" infrastructuur heeft de overheid recent immers wel vaker onverklaarbaar nationalisistische standpunten ingenomen (Bpost <> Postnl). In het verlengde daarvan lijkt me het voorkomen dat KPN in handen valt van gelouterde "bottenkluivers" zo gek nog niet!!



Ik kan er overigens nog steeds niet bij dat beleggers in hun "blinde" liefde voor alles wat digitaal is de "facilitators" zo schandelijk links laten liggen, maar wellicht is dat alleen een persoonlijke frustatie ;-)