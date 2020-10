Hoop op steunpakket zorgt voor winsten op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 416

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de laatste handelssessie van de week begonnen. Beleggers trekken zich op aan signalen dat het Witte Huis toch nog bereid is te onderhandelen over een groot stimuleringspakket dat de economische klap van de coronapandemie moet verzachten. Eerder trok president Donald Trump zich nog terug uit die gesprekken.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,4 procent in de plus op 28.550 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 3466 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 11.504 punten.

Naast de bereidheid van Trump om toch weer over een biljoenenpakket te praten, zorgen ook de verkiezingspeilingen voor meer zekerheid bij beleggers. Die wijzen meer en meer op een ruime overwinning voor de Democratische kandidaat Joe Biden. Als hij inderdaad president wordt, is de verwachting dat Biden snel met een extra steunpakket komt.

Xilinx

Bij de bedrijven staat chipbedrijf Xilinx in de belangstelling. Branchegenoot Advanced Micro Devices (AMD) is naar verluidt in vergevorderde gesprekken over de overname van het bedrijf. Het aandeel Xilinx won in de eerste handelsminuten 14 procent. AMD ging juist ruim 3 procent onderuit.

Een ander chipbedrijf, het Eindhovense NXP, meldde te hebben geprofiteerd van betere omstandigheden in de auto-industrie en noteerde een kleine 5 procent in de plus. Eerder voelde de aan de Nasdaq genoteerde onderneming de malaise in de auto-industrie nog in haar resultaten. De resultaten in een voorlopige handelsupdate waren dan ook beter dan vooraf werd verwacht.