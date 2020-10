BASF boekt verlies door afschrijvingen bij auto en luchtvaart

Gepubliceerd op | Views: 481 | Onderwerpen: autoindustrie, luchtvaart

LUDWIGSHAFEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse chemieconcern BASF gaat gebukt onder de verminderde vraag in de auto- en luchtvaartindustrie. Het concern ziet zich genoodzaakt in het derde kwartaal een afschrijving van 2,8 miljard euro te doen. Daardoor zal BASF in de rode cijfers belanden.

Voor het derde kwartaal rekent BASF op een verlies van 2,2 miljard euro. Volgens het bedrijf is de bijzondere waardevermindering grotendeels veroorzaakt door zwakke prestaties bij Surface Technologies waar de auto- en luchtvaartdivisies onderdeel van uitmaken. Verder is er ook sprake van aanhoudend overaanbod van basischemicaliën. Dit zet de winstmarges onder druk.

Ook greep BASF in bij zijn divisie Agricultural Solutions waar het eveneens een afschrijving deed. Dit vanwege de maatregelen die het neemt om het productienetwerk te stroomlijnen.

De omzet van BASF zal met 5 procent zijn gedaald tot 13,8 miljard euro. In het slotkwartaal van dit jaar zal volgens het bedrijf sprake zijn van herstel. De onderneming verwacht de resultaten van het derde kwartaal te overtreffen.