'Unilever-wet' van GroenLinks naar Kamer, ondanks kritiek

quote: Beursplein 5 schreef op 9 oktober 2020 14:01:

Zeer terecht.

Unilever moet zich diep schamen.

De Nederlandse directieleden zijn landverraders.



Daar heeft het helemaal niks mee te maken. Het is belangrijk in het oog te houden dat Unilever al een Britse identiteit heeft. Ze verhuizen dus niet echt, ze geven alleen één van hun twee identiteiten op. Als kiezen voor het VK landverraad is tegen Nederland, dan is kiezen voor Nederland net zo goed landverraad tegen het VK. Daar hoorde ik hier niemand over toen het naar Nederland leek te gaan. Maar het is natuurlijk landverraad tegen geen van beiden. Ze hebben een dubbele identiteit om redenen die niet meer aanwezig zijn. Niemand kan ze verbieden één van de twee op te geven. En niemand kan voor hen bepalen welke dat moet zijn. Nederland kan dit gewoon niet tegenhouden. En als ze dat wel doen, moet je niet opkijken als andere landen het gaan blokkeren als er een buitenlands bedrijf zijn hoofdzetel in Nederland wil vestigen omdat dat fiscaal handig is.