Proximus ruilt Huawei in voor Nokia en Ericsson

In China bestaan geen particuliere bedrijven van enig formaat. Dus kunnen die (semi) staatsbedrijven altijd voor de laagste prijs gaan

Toen de partij het welletjes vond werd Ma van Alibaba gewoon aan de kant gezet.

Ook ondervinden buitenlandse investeerders steeds meer problemen om iets in China te leveren. Momenteel worden de buitenlandse eigenaren of journalisten geen toegang verleend tot hun eigen bedrijf op basis van (hoera) Corona.

Brussel wordt eens wakker, of kunnen ze daar niet zonder de leuke/luxe reisjes naar China?