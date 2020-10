Van Mossel wordt met overname grootste autodealergroep in Benelux

Het grootste schandaal in automotive-land is het onderhoud van (personen) bedrijf lease autos.



Je kent het wel! budget, luxe sedan auto uitzoeken bij de merkdealer, tekenen en gaan met die banaan, bedrijven laten het meestal aan de werknemer over welk merk hij wil rijden.



Maar dan! het reguliere onderhoud bij de merkdealer, hebben ze daar een aparte prijslijst voor of zo?



Voor 2 nieuwe remblokjes, ruitenvloeistof bijgevuld, remmen gesmeerd, auto netjes door de wasstraat gehaald: 968,71 euro ziet men dan op de rekening staan.



De medewerker neemt het ter kennisgeving aan daar hij diezelfde rekening niet hoeft te betalen, die gaat namelijk naar de baas/werkgever, merkdealers vliegen volledig uit de bocht.



Hoorde afgelopen week van een heel groot NL bedrijf dat alle medewerkers met lease auto per direct NIET meer naar de merkdealer mogen ongeacht het merk dat ze rijden, geldt voor zowel jonge autos(<1 jaar) als oudere autos(>3 jaar)



Ze mogen per vandaag naar een landelijk gespreide, niet merk gerelateerd keten die het ongetwijfeld met een andere prijskaart zal afhandelen.



De wagenparkbeheerder zal op jaarbasis tonnen besparen, in deze tijd een hot item.



Ik voorzie zwaardere tijden voor merkdealers, de gouden jaren zijn ff over!