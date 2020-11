'Aandeel Ahold Delhaize nadert piek'

Slecht verhaal Van Jefferson.

Ahold delhaize neemt 62 grote supermarkten in de VS over, breidt de e-commerce tak in de States fors uit, opent in België 55 ste supermarkt, breidt e-commerce en bol.com verder uit in België, gaat voor 1 miljard aandelen inkopen in 2021 en online-verkopen blijven op een hoog nivo !!

Konklusie : winst per aandeel daalt niet in 2021. Dus : STRONG BUY !