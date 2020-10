'Aandeel Ahold Delhaize nadert piek'

Zodra de corona-ellende weg ebt zal dat inderdaad een negatieve invloed op de winst van Ahold hebben. De vraag is echter hoe lang dat nog duurt; ook met een vaccin of een succesvolle cocktail aan experimentele medicijnen zijn de problemen niet in een keer de wereld uit.



Daarnaast heeft deze crisis duidelijk gemaakt dat Ahold wellicht een premie verdient ten opzichte van de waardering waartegen die aandeel voor de crisis werd verhandeld; dit bedrijf behoort immers tot een select gezelschap van "oude economie"-bedrijven die ongevoelig is gebleken voor de crisis of daar zelfs van heeft geprofiteerd. Daarnaast zit er nog een verborgen "nieuwe economie"-parel in het bedrijf (Bol.com), waar in de huidige waardering mijns inziens geen rekening wordt gehouden.



Gezien de balansverhoudingen is elke waardering onder de 20x de "genormaliseerde" winst voor Ahold wat mij betreft dus relatief goedkoop!