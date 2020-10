'Euronext conservatief met synergievoordelen overname'

Gepubliceerd op | Views: 465 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext is ietwat voorzichtig met zijn schattingen over de kostenvoordelen die met de overname van Borsa Italiana gepaard gaan. Dat concluderen kenners van ING in een reactie op de deal.

Euronext maakte bekend de Italiaanse beursuitbater voor 4,3 miljard euro over te nemen van de Londense branchegenoot LSE. De Britse beursuitbater hoopt met de verkoop van Borsa Italiana groen licht te krijgen van Brussel voor de fusie met Refinitiv.

Euronext raamt de kostenvoordelen van de overname op 60 miljoen euro voor belastingen binnen drie jaar. Daarnaast rekent Euronext op dubbelcijferige voordelen in de periode daarna. Volgens ING is de raming wat conservatief.

De uitkomsten van de overeenkomst, die nog afhankelijk is van de gebruikelijke goedkeuringen en het fiat van de aandeelhouders, bestempelt ING al neutraal. DE bank houdt vast aan zijn hold-advies met een koersdoel van 102 euro. Het aandeel Euronext noteerde vrijdag omstreeks 09.45 uur 0,2 procent lager op 102,30 euro.