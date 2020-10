Herstel Britse economie na coronaklap hapert

Gepubliceerd op | Views: 1.241 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De economie van het Verenigd Koninkrijk is in augustus met 2,1 procent gegroeid ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee valt het herstel tegen, na de historische klap van de coronapandemie dit voorjaar.

Het Britse nationale statistiekbureau wijst erop dat het Britse bruto binnenlands product (bbp) nog altijd 9,2 procent onder het niveau van februari 2020 ligt. Die maand wordt gezien als de laatste maand voordat lockdownmaatregelen in binnen- en buitenland zorgden voor de sterkste economische krimp in het Verenigd Koninkrijk ooit gemeten.

Economen rekenden voor augustus in doorsnee op een stijging van het bbp van 4,6 procent ten opzichte van juli. Het tegenvallende groeicijfer is voor de Britse regering extra zuur, omdat in de zomermaand veel beperkende maatregelen tegen het virus waren versoepeld. Op dit moment zijn net zoals in veel andere landen weer meer beperkingen ingevoerd, wat het ergste doe vrezen voor de economische ontwikkeling dit najaar.

In het tweede kwartaal van 2020 kromp de Britse economie met 20 procent. Daarmee was het van alle rijke landen een van de zwaarst getroffen economieën door de pandemie. Naast het coronavirus doemt er een nieuw risico op aan het einde van dit jaar. Dan verloopt de overgangsfase na de brexit, terwijl onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord voor na 31 december met de Europese Unie amper vlotten. Als er geen akkoord komt, gelden voor de wederzijdse handel weer veel invoerheffingen.