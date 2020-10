Total investeert in Amerikaanse waterstof-startup Hyzon Motors

Gepubliceerd op | Views: 429

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse brandstofgigant Total investeert in de Amerikaanse startup Hyzon Motors, dat brandstofcellen van waterstof maakt voor vrachtwagens. Total wil daarmee de ontwikkeling van schonere energiebronnen stimuleren.

Het is niet bekend hoeveel geld Total in de startup steekt, maar de totale investeringsronde, waar ook andere bedrijven aan meededen, bedroeg meer dan 15 miljoen dollar en kan oplopen naar 20 miljoen dollar, aldus ingewijden. De waarde van Hyzon Motors wordt geschat op ongeveer 200 miljoen dollar.

Total heeft al eerder in andere hernieuwbare energiebronnen geïnvesteerd, zoals de productie van batterijen voor elektrische auto's en biobrandstoffen.

Hyzon

Hyzon komt voort uit Horizon Fuell Cell Technologies, een bedrijf uit Singapore. Dat ontwikkelt al meer dan 17 jaar technologie voor waterstofcellen voor commerciële doeleinden. De startup ontwikkelt grote booreilanden, bussen en touringcars die op waterstof werken.

Hyzon is van plan om de financiering te gebruiken voor het maken van brandstofcellen op het hoofdkantoor, een voormalige General Motors-vestiging in Honeoye Falls, New York. In juli kondigde Hyzon plannen aan voor een fabriek in Nederland, als onderdeel van een joint venture met Holthausen Clean Technology BV. Het bedrijf verwacht de komende drie jaar ongeveer 5000 vrachtwagens op brandstofcellen te leveren en wil in 2025 jaarlijks 40.000 voertuigen van de technologie voorzien.