Centrale bank India verwacht krimp van 9,5 procent

Gisteren liep ik in de Kinkerstraat richting centrum, aan de linkerkant een stuk of acht money-kantoortjes verspreid over de hele lengte van de straat, bij "Ria" stonden er zelfs rijen te wachten voor de loketjes.



Wisselen, geld overmaken naar het buitenland, broekzak/vestzak transacties, het zijn eigenlijk nog de enige winkels met persoonlijke "service", bij een Abn of ING gaat dit niet meer lukken.



Ik dacht er nog over om Roepies aan te schaffen, gewoon iets nieuws proberen, de experience van weer aan een geld-loket te staan.



Er gaat hier best wel veel geld in om, gelukkig houd DNB zich hier niet mee bezig, het is namelijk geen echte economie, ik ga hier binnenkort mijn transacties van de Kinkerstraat("Wallstreet") beschrijven...