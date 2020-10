Eindhovense chipmaker NXP profiteert van opleving auto-industrie

Gepubliceerd op | Views: 1.005 | Onderwerpen: autoindustrie

EINDHOVEN (AFN) - Chipmaker NXP Semiconductors heeft in het voorbije kwartaal geprofiteerd van verbeterde omstandigheden in de auto-industrie, terwijl ook de situatie op de mobiele eindmarkten herstelde. Volgens het Eindhovense bedrijf, dat met een voorlopige handelsupdate kwam, zette het herstel sneller in dan waar vooraf rekening mee werd gehouden.

NXP zal het derde kwartaal hebben afgesloten met een omzet van bijna 2,3 miljard dollar. Het aangepaste bedrijfsresultaat zal rond de 586 miljoen dollar uitkomen. Eerder had NXP de markten een omzet van 2 miljard dollar met een resultaat van 444 miljoen dollar in het vooruitzicht gesteld.

Volgens topman Kurt Sievers was in de eindmarkten sprake van "materiële verbetering" van de vraag. NXP is de grootste producent van chips voor de auto-industrie. In het tweede kwartaal ging het bedrijf nog gebukt onder de malaise in die sector. Door de coronacrisis sloten automakers wereldwijd fabrieken en werden minder auto's verkocht.