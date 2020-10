BEURZEN Nikkei sluit positieve week lager af

Gepubliceerd op | Views: 762

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met een klein verlies gesloten. Beleggers namen wat gas terug stevige opmars eerder deze week en hielden vooral de ontwikkelingen in Washington rond de onderhandelingen over de extra steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie in de gaten. Voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden en minister van Financiën Steven Mnuchin hebben donderdag weer overleg gevoerd over de extra noodsteun, nadat president Donald Trump eerder deze week de stekker uit de onderhandelingen trok.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,1 procent lager het weekeinde in op 23.619,69 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 2,6 procent. Dat is de grootste weekwinst sinds midden augustus. Sterkste stijgers waren detailhandelsbedrijf Seven & i Holdings, accumaker GS Yuasa en kledingbedrijf Fast Retailing met winsten tot 4,6 procent. Farmaceut Daiichi Sankyo behoorde tot de grootste dalers met een min van 3,3 procent.

In Shanghai, waar de handel werd hervat na de Gouden Week vakantieperiode, noteerde de hoofdgraadmeter tussentijds 1,7 procent in de plus. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in september voor de vijfde maand op rij is toegenomen. De Hang Seng-index in Hongkong won een fractie en de Australische All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel vlak. In Zuid-Korea en Taiwan hadden beleggers een vrije dag.