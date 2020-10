'Chipbedrijf AMD staat voor miljardendeal'

Gepubliceerd op | Views: 858

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) voert verregaande onderhandelingen met branchegenoot Xilinx over een overname. Dat meldde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. De deal zou een waarde hebben van 30 miljard dollar.

Volgens de krant zou de deal volgende week aangekondigd kunnen worden. Een combinatie van de bedrijven zou AMD meer armslag geven om de concurrentie met Intel aan te gaan op het gebied van chips voor datacentra.

De overname van Xilinx, die programmeerbare chips voor draadloze netwerken maakt, zou ook AMD helpen om zich op nieuwe markten te begeven. Zeker nu veel telecomproviders miljarden uitgeven om of 5G-netwerken te ontwikkelen en uit te rollen.

FPGA-chips

Xilinx maakt onder meer unieke FPGA-chips. Daarvan kan de functie worden gewijzigd door software, zelfs nadat de chip is geïnstalleerd in een machine. De chips van Xilinx worden vooral gebruikt in telecommunicatieapparatuur, maar de laatste tijd mikt het bedrijf zich ook op producten die geschikt zijn voor datacenters.

De andere belangrijke leverancier van geavanceerde FPGA's is Intel die zijn marktpositie verwierf door de overname van Altera in 2015.

AMD en Xilinx gaven geen commentaar op de geruchten.