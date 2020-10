Productie industrie in augustus 4 procent lager

Deze zin is duidelijk: "De Nederlandse industrie produceerde in augustus gemiddeld 4 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar."



Maar wat is dan de logica van de daarna komende zin: "Daarmee is de daling, veroorzaakt door de coronacrisis, minder groot dan in de voorgaande vier maanden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



Om er vervolgens een onduidelijk 'beeldbrij' achteraan te plakken. Nee, dit is voor mij niet meer te volgen ! Ben ik de enige ?