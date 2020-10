Productie industrie in augustus 4 procent lager

Gepubliceerd op | Views: 767

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse industrie produceerde in augustus gemiddeld 4 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarmee is de daling, veroorzaakt door de coronacrisis, minder groot dan in de voorgaande vier maanden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Net als in juli kromp binnen de industrie de bedrijfstak voor de reparatie en installatie van machines het hardst. Alleen de bedrijfsklasse voor chemische producten voerde in augustus de productie op jaarbasis op, met een stijging van de productie met 2,5 procent.

Ten opzichte van juli steeg de industriële productie met 0,7 procent. Onder industriële ondernemers is het sentiment nog altijd overwegend negatief, maar het vertrouwen neemt wel toe. Vooral over de orderportefeuille zijn de bedrijven minder negatief.