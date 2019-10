Handelsoptimisme zet Wall Street hoger

In mijn herinnering was niet China tegen een begrensd verdrag, maar de USA.

Het is me dus niet duidelijk wat er vandaag anders is dan gisteren.



We horen nu al meer dan een jaar dat het wel, dan wel niet staat te gebeuren en de koersreacties van aanvankelijk +/-10% zijn naar onder de +/-1% gezakt.

Daar ligt niemand van wakker.