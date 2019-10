LVMH verkoopt meer luxegoederen

Gepubliceerd op | Views: 0

PARIJS (AFN) - De Franse producent van luxegoederen LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald. Daarbij leken de aanhoudende protesten in Hongkong, een belangrijke markt voor LVMH, het bedrijf weinig te deren. Vooral met mode en lederwaren werden goede zaken gedaan.

De omzet in het derde kwartaal steeg op jaarbasis met 17 procent tot 13,3 miljard euro. Bij mode en lederwaren was een flinke plus te zien. Onder die divisie vallen bijvoorbeeld het merk Louis Vuitton, bekend van de exclusieve handtassen en koffers, en modehuis Christian Dior. LVMH houdt zich ook bezig met bijvoorbeeld parfum, cosmetica, cognac, horloges en juwelen.

"In de Verenigde Staten en Europa zagen we goede vooruitgang, net als in Azië ondanks de moeilijke context in Hongkong", aldus een toelichting van het luxeconcern op de cijfers.