Winsten op aandelenmarkten Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met winst gesloten. Berichten dat China bereid is om toch een voorlopig handelsakkoord te sluiten met de Verenigde Staten zorgden voor een hernieuwd optimisme. De handelsgesprekken tussen Washington en Peking worden donderdag hervat.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent hoger op 565,75 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 821,08 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent. De FTSE 100 in Londen boekte een plus van 0,3 procent. In Istanbul ging de beurs 2,2 procent omlaag na het nieuws dat de Turkse militaire operaties in het noorden van Syrië zijn begonnen.

Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers aan in de AEX met een koerswinst van 2,2 procent. ABN AMRO sloot de rij met een min van 1,2 procent.

Takeaway

Takeaway steeg 2 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Het maaltijdbestelbedrijf heeft het aantal verwerkte bestellingen afgelopen kwartaal aanzienlijk zien stijgen. Takeaway profiteerde daarbij van de overname van de activiteiten van Delivery Hero in Duitsland. Het bedrijf verwacht de beoogde fusie met zijn Britse branchegenoot Just Eat (plus 1 procent) rond de jaarwisseling af te ronden.

In de MidKap won Advanced Metallurgical Group (AMG) 5,1 procent en was daarmee koploper. De metalenspecialist koopt titaniumproducent International Specialty Alloys (ISA) van het Amerikaanse Kennametal. Ook chiptoeleverancier ASMI had een goede dag met een plus van 3,4 procent, geholpen door de schijnbare ontspanning aan het Amerikaans-Chinese handelsfront.

Koersen

SBM Offshore klom 0,3 procent. De maritiem oliedienstverlener heeft een punt gezet achter de langslepende corruptiezaak in Brazilië. SBM betaalt het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras een boete van omgerekend circa 45 miljoen euro. Bodemonderzoeker Fugro was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een verlies van 1,6 procent.

De euro was 1,0979 dollar waard, tegen 1,0947 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 53,52 dollar. Brentolie steeg 1,6 procent in prijs tot 59,18 dollar per vat.