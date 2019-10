Eisers Shell-zaak op zoek naar meer getuigen

Gepubliceerd op | Views: 406

DEN HAAG (AFN) - De advocaten van de vier Nigeriaanse weduwen die Shell hebben aangeklaagd, gaan de komende weken op zoek naar een aantal Nigerianen die ze mogelijk willen laten overkomen naar Den Haag om te getuigen in de zaak. Aanleiding is een verklaring die de Nigeriaanse advocaat Ledum Mittee woensdag aflegde voor de rechtbank, zei advocaat Channa Samkalden na afloop. Mittee noemde de namen van mensen die meer weten over de zaak.

De vrouwen beschuldigen het olie- en gasbedrijf van medeplichtigheid aan de dood van hun echtgenoten in 1995. Negen milieuactivisten, die bekendstaan als de Ogoni Negen, werden opgehangen nadat ze schuldig waren bevonden aan het ontketenen van een lynchpartij. Ze zouden een menigte hebben opgehitst tegen vier traditionele leiders van het Ogoni-volk. De rechtszaak in Nigeria werd wereldwijd als schijnproces beschouwd.

Shell wijst alle beschuldigingen van de hand en stelt dat er "geen gronden zijn voor de aantijgingen". Volgens de eisers heeft het bedrijf echter een zeer kwalijke rol gespeeld door mensen om te kopen in ruil voor valse, belastende verklaringen tegen de activisten.

Nigerianen omgekocht

Tijdens de zitting van dinsdag kwamen drie Nigerianen aan het woord die verklaarden dat ze zijn omgekocht met geld van de multinational. Woensdag volgde het verhoor van Ledum Mittee, die destijds als een van de weinige verdachten werd vrijgesproken. Hij is zelf advocaat en vertelde onder meer dat hij contact heeft gehad met iemand die destijds in opdracht van Shell zou hebben gewerkt. Die persoon zou hem hebben verteld dat bij hem thuis destijds getuigen werden voorbereid op het afleggen van belastende verklaringen. Samkalden en haar team gaan naar die persoon op zoek. Ze hopen ook te spreken met een hooggeplaatste Nigeriaanse Shell-manager die Mittee in zijn cel bezocht.

Volgens het Nederlands recht is het verplicht gehoor te geven aan een oproep om als getuige te verschijnen. "Maar in de praktijk ben je afhankelijk van hun bereidheid om mee te werken", zegt Samkalden. Er zijn praktisch geen mogelijkheden om een Nigeriaanse getuige te dwingen naar Den Haag te komen.