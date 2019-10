Fitbit verplaatst productie uit China

Vietnam, india, malaysia, pakistan kunnen niet tippen tegen de work adraline als de chinezen.



Taiwan zou nog kunnen, maar zij hebben geen 1.3 miljard bevolking.



Daar ligt de crux.



India = alleen IT kennis en willen alleen in buitenland werken.



Vietnam = corruptie, weinig infrastructuur, onbetrouwbaar net als de Amerikanen.



Pakistan = alleen maar problemen, je bent gek als je hier je productie plaats.



Malaysia = te weinig mensen.



Ach, je kan altijd tegen de Chinezen zijn, maar mijn angst ligt meer in de relatie Rusland/Turkey..... en als China hierbij aansluit, dan heb je pas echt problemen.



Amerika is niet meer te vertrouwen. Europa moet zijn eigen legermacht krijgen en banden aansterken met China. Daar ligt de toekomst.