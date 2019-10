Handel in Esperite stilgelegd door AFM

Gepubliceerd op | Views: 2.301 | Onderwerpen: AFM

AMSTERDAM (AFN) - De handel in het aandeel van stamcelbedrijf Esperite is woensdagmiddag stilgelegd. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een aanwijzing gegeven "om de handel te onderbreken" in afwachting van een persbericht.

Recent legde de AFM ook al de handel in Esperite stil in afwachting van een verklaring. Het bedrijf kwam later met de mededeling afstand te nemen van al zijn operationele activiteiten en door te willen gaan als investeerder op het gebied van gezondheidszorg en daaraan verwante technologieën. Toen de handel weer werd hervat, ging de koers van Esperite zwaar onderuit. Het bedrijf heeft aangegeven de impact van de stappen op de resultaten nog bekend te zullen maken.