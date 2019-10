Groothandelsvoorraden VS licht gestegen

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in augustus met 0,2 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat blijkt uit definitieve cijfers die het Amerikaanse ministerie van Handel heeft gepubliceerd.

Bij een voorlopige raming werd nog een stijging met 0,4 procent gemeld. Economen hadden in doorsnee verwacht dat dit cijfer gehandhaafd zou worden. In juli gingen de voorraden met een herziene 0,2 procent omhoog. De groothandelsverkopen bleven in augustus onveranderd.