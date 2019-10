Gepubliceerd op | Views: 548 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Toeleverancier aan apotheken Fagron heeft zijn omzet in het derde kwartaal naar verwachting opgevoerd. Daarbij gaat het de onderneming vooral in Noord- en Latijns-Amerika voor de wind, zo komt naar voren uit een consensus van zes analisten die het bedrijf heeft gedeeld. De Belgisch-Nederlandse onderneming presenteert zijn kwartaalcijfers donderdag voor het openen van de beurs.

De gepeilde marktvorsers verwachten in doorsnee een kwartaalomzet van 135,4 miljoen euro. Dat is op jaarbasis een stijging van bijna 18 procent. Tegen constante wisselkoersen en op autonome basis was er sprake van 7,8 procent omzetgroei.

Voor Latijns-Amerika wordt een omzetgroei van ruim 43 procent tot 36,5 miljoen euro geraamd. Hier rondde Fagron onder andere de overname van de Mexicaanse branchegenoot Cedrosa af. Op autonome basis en tegen gelijke wisselkoersen gaat het om 10 procent groei in de regio.

Overnames

In Noord-Amerika dikken de opbrengsten volgens de consensus met 21 procent aan tot 36,8 miljoen euro, of 17,2 procent op autonome basis. In de VS wil Fagron vooral flink groeien met een faciliteit voor steriele bereidingen in de stad Wichita, die in 2022 voor 100 miljoen dollar aan extra omzet moet zorgen. In Europa, naar omzet gemeten nu nog de belangrijkste markt van Fagron, wordt in doorsnee een omzetgroei van 5,7 procent tot 60,6 miljoen euro verwacht.

Beleggers krijgen mogelijk ook een update over de kosten die gepaard gaan met recente overnames van Fagron, dat naast Cedrosa ook enkele kleinere overnames in Brazilië en Tsjechië deed. Het bedrijf kondigde bij zijn halfjaarcijfers aan de daaraan verbonden overnamekosten voornamelijk in de tweede jaarhelft te boeken.