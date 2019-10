IMCD heeft de integratie van Velox afgerond

Gepubliceerd op | Views: 361

ROTTERDAM (AFN) - IMCD heeft de integratie van de overgenomen Duitse branchegenoot Velox afgerond. Dat meldde de aan de Amsterdamse beurs genoteerde chemicaliëndistributeur woensdag.

Het grootste deel van de activiteiten van IMCD is opgegaan in de IMCD-divisie Advanced Materials. IMCD heeft geen overnamesom bekendgemaakt, maar gaf eerder al aan dat de transactie betaald zou worden met bestaande middelen en kredietfaciliteiten.

Het in 1993 opgerichte Velox is onder meer gespecialiseerd in plastics, composieten, additieven en rubbers. Het bedrijf heeft 225 werknemers in achttien landen en boekte vorig jaar een omzet van circa 155 miljoen euro.