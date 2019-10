Hernieuwde handelshoop stuwt beurzen

Het is toch zo simpel als wat. De Chinezen hele economy is gebaseerd op copy en lage kosten. Ze gaan never en nooit intellectuele eigendom rechten respecteren want kopiëren alles en maken het spot goedkoop na. Dat is hun hele bestaansrecht. Dat gaan ze nooit opgeven. Als de VS dat niet bevalt gaan ze elders in de wereld meer producten afzetten.



De VS kan alleen maar militair ten opzichte van China meten en ik denk dat deze trade war uiteindelijk wel een militaire conflict gaat veroorzaken. Daar is de VS meester. De beurzen zijn net flipper kasten geworden de bal gaat omhoog en omlaag.



Het is allemaal niet meer gezond.