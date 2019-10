Afterpay huurt oud-minister VS in als adviseur

Gepubliceerd op | Views: 335 | Onderwerpen: Verenigde Staten

MELBOURNE (AFN) - Betalingsdienstverlener Afterpay heeft de Amerikaanse oud-minister van Financiën Larry Summers ingehuurd als adviseur. Summers krijgt zitting in een nieuw adviesorgaan van het Australische bedrijf, dat ook in Nederland zijn diensten aanbiedt voor achteraf betalen van online aankopen.

Summers was twee jaar minister van Financiën in de VS onder president Clinton. Later was hij onder meer een belangrijke adviseur van president Barack Obama.

De branchegenoot van het Nederlandse Adyen maakte nog twee andere namen bekend voor zijn adviesraad. Het gaat om oud-topman van Reebok Uli Becker en retailveteraan Matthew Kaness.