'Banken moeten no-dealbrexit niet afwachten'

Wat weer een vreselijke Nonsens. De meeste banken hebben hier hun maatregelen al voor genomen en degenen die het meest er inde zullen lijden bij een een No Deal Brexit zijn de Britten zelf.

De enorme armoeden in het VK zal enorm gaan toenemen en de britse economie die voor 70% drijft op Financiele diensten zal in een storten. Boris Johnson zal waarschijnlijk hiervoor een hele hoge prijs gaan betalen.