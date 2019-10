'AMG sterker op luchtvaartmarkt na deal ISA'

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist AMG versterkt zijn positie op de markt voor luchtvaartmaterialen met de overname van International Specialty Alloys (ISA). Dat concluderen analisten van ING na de bekendmaking van de aankoop van de titaniumproducent, die van het Amerikaanse Kennametal wordt gekocht.

De marktvorsers wijzen erop dat AMG met de overname de afzetmarkt voor zijn divisie Technologies vergroot. Voor dat onderdeel overweegt AMG een aparte beursgang, werd eerder dit jaar bekend. Tegelijkertijd past de overname in de strategie van de in Amsterdam genoteerde metalenleverancier, die vaker bedrijven in nichemarkten koopt waar het al een aanzienlijk marktaandeel heeft.

ING hanteert een buy-advies en koersdoel van 35 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.50 uur 1,2 procent hoger op 22,71 euro