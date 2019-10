SBM zet punt achter corruptiezaak Brazilië

Gepubliceerd op | Views: 300 | Onderwerpen: Brazilië

AMSTERDAM (AFN) - SBM Offshore heeft een punt gezet achter de langslepende corruptiezaak in Brazilië. De onderneming maakte bekend dat het Braziliaanse federale parket (MPF) een rechtszaak die het in 2017 had aangespannen formeel heeft ingetrokken. Daarmee wordt een schikking met staatsoliebedrijf Petrobras van kracht.

SBM betaalt het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras een boete van 200 miljoen real, omgerekend circa 45 miljoen euro. Daardoor komt het totale bedrag dat SBM kwijt is aan de Braziliaanse affaire op ongeveer 320 miljoen euro.

SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in onder meer Brazilië zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. Het bedrijf trof eerder al schikkingen met justitie in Nederland en de Verenigde Staten.