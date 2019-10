'Afwachtend begin Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 858

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal woensdag waarschijnlijk iets hoger beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen, na de stevige verliezen een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig en zijn er steeds minder van overtuigd dat de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die donderdag worden hervat, een doorbraak zullen opleveren in het handelsconflict.

De VS hebben beperkingen ingesteld op de visa van sommige Chinese regeringsfunctionarissen en leden van de Communistische Partij. Washington doet dat omdat de Oeigoeren, een Chinese moslimminderheid, door de regering in eigen land worden onderdrukt. Eerder legde de Amerikaanse regering al sancties op aan 28 Chinese instanties en bedrijven. Deze zijn volgens de VS ook betrokken bij mensenrechtenschendingen van Oeigoeren en andere islamitische minderheden.

Op het Damrak kwam Takeaway met een handelsupdate. Het maaltijdbestelbedrijf heeft het aantal verwerkte bestellingen afgelopen kwartaal aanzienlijk zien stijgen. Daarbij was het bedrijf achter Thuisbezorgd op operationeel niveau winstgevend. Takeaway profiteerde van de overname van de activiteiten van branchegenoot Delivery Hero in Duitsland. Takeaway verwacht dat de beoogde fusie met zijn Britse branchegenoot Just Eat rond de jaarwisseling is afgerond.

AMG

Advanced Metallurgical Group (AMG) liet weten een akkoord te hebben bereikt over de overname van International Specialty Alloys (ISA), een onderdeel van het Amerikaanse Kennametal. ISA is een titaniumproducent die onder meer levert aan de luchtvaartindustrie. Een overnamesom werd niet bekendgemaakt.

Holland Colours, maker van kleurstoffen voor de kunststofindustrie, kondigde een grote uitbreiding van zijn additievenlijn aan voor de plasticbranche. Het bedrijf gaat nu naast kleurstoffen ook andere stoffen leveren die gebruikt kunnen worden in plastic verpakkingen.

Dinsdag

De Europese beurzen sloten dinsdag in het rood. De AEX-index verloor 1,2 procent tot 562,72 punten en de MidKap daalde 0,6 procent tot 815,99 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 1,2 procent. Ook Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 26.164,04 punten. De brede S&P 500 raakte 1,6 procent kwijt en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1,7 procent in.

De euro was 1,0958 dollar waard, tegen 1,0947 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 52,56 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 58,17 dollar per vat.