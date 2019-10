Nikkei lager door handelszorgen

Gepubliceerd op | Views: 299

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag met verlies geëindigd. De hoop op een doorbraak in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China is afgenomen door de toenemende spanningen tussen de twee grootmachten. Het handelsoverleg tussen beide landen wordt donderdag in Washington hervat.

De Nikkei in Tokio sloot 0,6 procent lager op 21.456,38 punten. Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsperikelen werden van de hand gedaan. Zo zakte robotmaker Fanuc 1,6 procent. Ook de Japanse chipbedrijven stonden onder druk na de zware koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. Advantest en Sumco daalden respectievelijk 2,4 procent en 3,4 procent. Kansai Electric Power won 2,5 procent. De voorzitter van het energieconcern heeft besloten om op te stappen vanwege het corruptieschandaal.

De Aziatische toeleveranciers van Apple stonden eveneens onder druk. Chinese staatsmedia hebben kritiek geuit op het Amerikaanse technologieconcern vanwege de app HKmap.live. De app, die de bewegingen van de politie volgt, wordt gebruikt door de demonstranten in Hongkong. Zo zakte Sunny Optical 3,1 procent in Hongkong. In Tokio verloor Sharp bijna 3 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus. Washington heeft beperkingen ingesteld op de visa van sommige Chinese regeringsfunctionarissen en leden van de Communistische Partij. De VS doen dat omdat de Oeigoeren, een Chinese moslimminderheid, door de regering in eigen land worden onderdrukt. De Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,5 procent in en de All Ordinaries in Sydney daalde 0,7 procent. In Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.