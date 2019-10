AMG koopt International Specialty Alloys

Gepubliceerd op | Views: 1.850

AMSTERDAM (AFN) - Advanced Metallurgical Group (AMG) heeft een akkoord bereikt over de overname van International Specialty Alloys (ISA). Hoeveel aan de verkoper, het Amerikaanse Kennametal, wordt overgemaakt is niet bekendgemaakt.

ISA is volgens AMG een toonaangevende titaniumproducent die onder meer levert aan de luchtvaartindustrie. Met de overname breidt het in Neurenberg gevestigde bedrijfsonderdeel AMG Titanium Alloys and Coatings (TAC) zijn bestaande positie in de markt in Europa en Noord-Amerika uit.

De deal wordt naar verwachting afgerond in het vierde kwartaal.