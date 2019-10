Gepubliceerd op | Views: 933

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Takeaway heeft het aantal verwerkte bestellingen in het derde kwartaal aanzienlijk zien stijgen. Daarbij was het bedrijf achter Thuisbezorgd op operationeel niveau winstgevend, stelt topman Jitse Groen.

Takeaway profiteerde bij het opvoeren van de bestellingen flink van de overname van de activiteiten van branchegenoot Delivery Hero in Duitsland. In dat land, momenteel veruit de belangrijkste markt voor Takeaway, is het aantal orders meer dan verdubbeld. De totale hoeveelheid verwerkte orders steeg met 87 procent tot 41,6 miljoen,

Voor het bedrijf blijft groei nog altijd belangrijker dan winst, laat Groen weten in het handelsbericht. Niettemin was het operationeel resultaat (ebitda) positief, dankzij goede resultaten in Duitsland en Nederland.

Fusie

Takeaway kondigde deze zomer een fusie aan met zijn Britse branchegenoot Just Eat. Het bedrijf verwacht dat die beoogde deal, met een waarde van circa 5,6 miljard euro, rond de jaarwisseling is afgerond. Dan moeten aandeelhouders van beide bedrijven nog wel instemmen met de samensmelting. Takeaway verwacht daarvoor in december een speciale vergadering te houden.

Of er van de kant van Just Eat groen licht komt, is overigens nog geen uitgemaakte zaak. Enkele belangrijke aandeelhouders van het bedrijf zijn naar verluidt tegen de fusieplannen, omdat ze vinden dat ze er bij die deal bekaaid vanaf komen.