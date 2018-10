Beperkte koersuitslagen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 396

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag geen grote koersbewegingen zien. De zorgen over onder meer het Chinees-Amerikaanse handelsconflict, de stijgende rentes op Amerikaanse staatsobligaties en zwakkere economische groei hielden beleggers op Wall Street in de greep.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,1 procent lager op 26.471 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 2883 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 7745 punten.

De technologiesector kende wat herstel van de verliezen van de afgelopen tijd. Zo gingen Apple, Microsoft, Facebook en Netflix tot 1,3 procent vooruit. Tesla boekte een plus van 5,6 procent, dankzij een positief analistenrapport van de Australische bank Macquarie. Internethandelaar eBay won 4 procent na berichten over interesse van activistische investeerders in het bedrijf.

Google

Google-moeder Alphabet stond licht in het rood. Het technologiebedrijf stapt uit een aanbesteding voor een groot cloudsoftwareproject van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het project, met een geschatte waarde van 10 miljard dollar, druist in tegen de waarden van Google. Maandag stond het concern al in een kwaad daglicht wegens een privacylek binnen zijn sociale netwerk Google Plus.

Verffabrikant PPG Industries moest een verlies slikken van 10 procent na tegenvallende resultaten en vooruitzichten. Branchegenoot Axalta Coating Systems ging mee omlaag met een min van 7 procent.

Papa John's

Nielsen won 0,7 procent. De marktonderzoeker staat naar verluidt in de belangstelling van Blackstone. De investeerder zou het marketingbureau samen met Hellman & Friedman willen inlijven voor 17 miljard dollar.

Pizzaketen Papa John's sprong 8,5 procent omhoog. Investeringsfonds Trian zou een overnamebod op het bedrijf bekijken. Papa John's is al langer op zoek naar een koper, nadat het bedrijf na een racismeschandaal rond oprichter John Schnatter flink in waarde is gedaald. Starbucks klom 3 procent, na berichten dat investeerder Bill Ackman een belang heeft genomen in de koffieketen.

Affimed

Biotechnoloog Affimed kelderde procent. Het bedrijf heeft twee onderzoeken naar een kankermedicijn stopgezet na de dood van een deelnemer.

De euro was 1,1490 dollar waard, tegen 1,1487 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent in prijs tot 74,97 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 85,16 dollar per vat.