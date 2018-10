Unilever steunt verbod dierproeven cosmetica

Gepubliceerd op | Views: 156

MONTREAL (AFN) - Unilever schaart zich achter een campagne tegen het gebruik van dieren bij het testen van cosmetica. Het doel van de campagne #BeCrueltyFree van actiegroep Humane Society International is om binnen vijf jaar wereldwijd dierproeven bij cosmetica uit te bannen.

Wereldwijd worden nu nog jaarlijks honderdduizenden dieren zoals konijnen, muizen en cavia's gebruikt om cosmetica en verzorgingsproducten te testen, bijvoorbeeld om te kijken naar irritaties van ogen en huid. Vaak gaat dit gepaard met veel pijn en ongemak voor de proefdieren die doorgaans aan het einde van de testen worden afgemaakt.

In de Europese Unie zijn dierproeven voor cosmetica al sinds 2004 verboden en geldt al vijf jaar een verbod op de verkoop van niet-proefdiervrije cosmetica. Maar in andere landen zoals de Verenigde Staten, Australië en Canada is er nog geen verbod op deze praktijken. Unilever sluit zich nu aan bij de campagne voor wettelijke hervormingen om dierproeven bij cosmetica te verbieden. Het bedrijf roept andere bedrijven en beleidsmakers op dit initiatief te steunen.