Wisselend beeld op beurzen Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag een wisselend beeld zien, met een kleine plus voor de Amsterdamse AEX-index. Het handelsconflict, de Italiaanse begrotingsplannen en de stijgende Amerikaanse obligatierentes blijven voor terughoudendheid op de markt zorgen. Op het Damrak waren de oliedienstverleners in trek dankzij een positief analistenrapport.

De AEX noteerde halverwege de middag 0,3 procent hoger op 535,01 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 764,69 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,4 procent. De hoofdindex in Milaan steeg 0,6 procent.

Bij de middelgrote bedrijven stond maritiem oliedienstverlener SBM Offshore bij de koplopers met een plus van 6,5 procent na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux. Ook bodemonderzoeker Fugro (plus 4,7 procent) profiteerde van het analistenrapport van Kepler, waarin werd gesteld dat het klimaat voor investeringen in de oliesector positief is. Tankopslagbedrijf Vopak ging aan kop in de AEX met een winst van 3,5 procent.

Hoofdfondsen

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was een opvallende stijger in de MidKap met een plus van 5,6 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway was de grootste daler met een min van bijna 4 procent.

Verfconcern AkzoNobel stond bij de grootste dalers bij de hoofdfondsen met een min van 1,9 procent na zwakke kwartaalcijfers van zijn Amerikaanse branchegenoot PPG. Randstad zakte ruim 2 procent. RBC verlaagde het koersdoel voor de uitzender.

Staalconcern

ArcelorMittal won 0,8 procent. Het staalconcern staakt volgens Indiase media mogelijk zijn poging om de Indiase branchegenoot Essar Steel in te lijven.

In Frankfurt kelderde Ceconomy 17,6 procent. De Duitse elektronicaverkoper gaf andermaal een winstalarm. Dit keer als gevolg van mindere resultaten bij dochters MediaMarkt en Saturn. In september stelde het bedrijf de winstverwachting ook al naar beneden bij.

Aviva

In Londen ging Aviva licht omlaag. Topman Mark Wilson van de Britse verzekeraar kondigde zijn vertrek aan. Wilson, die in januari 2013 aan het roer kwam bij Aviva, verlaat het bedrijf officieel begin april.

De euro was 1,1449 dollar waard, tegen 1,1479 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 74,66 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 84,44 dollar per vat.